В Крыму объявили об отсутствии угрозы дефицита воды

28.07.2020, 19:16, Новости дня

Угрозы дефицита воды для большинства районов Республики Крым нет, однако в будущем необходимо искать новые источники водоснабжения, сообщил во вторник глава региона Сергей Аксенов.

«Вчера был приход 155 тыс. кубометров в три водохранилища при том, что Симферополь потребляет 160 тыс. в сутки. Смотрим за ситуацией, она развивается. Другим регионам (районам Крыма) пока такой угрозы никакой нет», – передает ТАСС слова Аксенова.

Глава региона также отметил, что сейчас на полуострове «благоприятная» погода – пасмурная и дождливая. Однако в будущем необходимо искать новые источники водоснабжения.

«Конечно, вопрос не решен с орошением и мелиорацией, почему и говорим, что 800 млн кубометров, которые поступали по Северо-Крымскому каналу, заменить пока нет возможности. Но Крым и до Северо-Крымского канала живо развивался. И нам надо включить мозги – время прошло, технологии позволяют найти выход», – добавил Аксенов.

Глава Крыма ранее заявил, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой.

Тем временем первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Северо-Крымский канал, ранее поставлявший днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, а теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения.

Кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.

А в Северо-Кавказском федеральном университете, в Ставропольском крае прошли первые испытания экспериментальной установки, которая нагревает облака для выпадения дождя.

Напомним, Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом.