В Санкт-Петербурге прошло обсуждение проведения Всероссийского полумарафона “ЗаБег.РФ” в СЗФО

28.07.2020, 19:09, Разное

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, в рамках которой развернулось обсуждение проведения в этом году Всероссийского полумарафона “ЗаБег.РФ” в СЗФО. Участниками мероприятия выступили Ксения Шойгу, Алексей Столяров и Борис Пиотровский.

В дискуссии участвовал также Антон Шантырь, представляющий комитет Северной столицы по физкультуре и спорту. Он известен в том числе тем, что становился призером Олимпиады по велоспорту. Ксения Шойгу прославилась в качестве основателя проекта “Лига Героев”, Борис Пиотровский является амбассадором “ЗаБега.РФ” в Петербурге. Алексей Столяров присутствовал на пресс-конференции в качестве блогера, часто освещающего спортивные мероприятия.

Ксения Шойгу поделилась деталями подготовки к полумарафону, отметив, что событие обсуждалось с Роспотребнадзором. При проведении забега будут соблюдаться все рекомендации по безопасности в условиях пандемии. К примеру, участники получат маски и перчатки, а на старте и в фан-зоне установят средства для дезинфекции. Посетителям будут измерять температуру, важным моментом станет соблюдение социальной дистанции. Основатель “Лиги Героев” не сомневается, что “ЗаБег.РФ” как обычно пройдет на высоком уровне.

Антон Шантырь убежден, что после пандемии всем будет не лишним “встряхнуться”, полумарафон станет неплохой мотивацией. Рад велогонщик и что “ЗаБег.РФ” окажется, по факту, первым массовым мероприятием после снятия ограничений. Люди готовятся именно к спортивному событию, сам Шантырь тоже собирается выйти на старт и побежать с остальными.

Пройти полумарафон должен был в конце мая, но из-за вспышки COVID-19 его перенесли на 2 августа. Благодаря своим масштабам в 2020 году “ЗаБег.РФ” может установить мировой рекорд и оказаться на страницах Книги рекордов Гиннесса. Все по той причине, что он станет марафоном, объединившим наибольшее число городов. Ксения Шойгу продемонстрировала медаль, которую планируется вручать на финише. Ее получат все участники, закончившие дистанцию. Указала основатель “Лиги Героев” и на то, что Ростов в настоящее время претендует на статус “Беговой столицы”. Борис Пиотровский поделился, что тоже готовился к событию и старался по возможности регулярно тренироваться.

Участники пресс-конференции рассекретили маршрут предстоящего “ЗаБега.РФ”. В путь спортсмены отправятся от Исаакиевского собора, в процессе успеют преодолеть несколько контрольных точек, а на финиш выйдут на Дворцовой набережной Северной столицы. Блогер Алексей Столяров организацию полумарафона считает отличной идей, поскольку таким образом можно популяризировать спорт среди молодого поколения. Сам он тоже собирается поучаствовать, но пока не определился с дистанцией.

Проводится “ЗаБег.РФ” в стране еще с 2017 года, изначально он вовлекал 10 городов, потом — 15, а в 2019 это были уже 19 населенных пунктов. В 2020 же поучаствовать в полумарафоне должны во всех 85 субъектах России. Присутствовали на пресс-конференции в Петербурге и представители партнеров “ЗаБега. РФ”. Это, в частности, Рубен Бегунц, занимающий должность директора по спортивным проектам ПАО ПСБ, а также возглавляющий отдел продаж макрорегиона “Южный” почты РФ Денис Давыдов.