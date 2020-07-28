Генпрокурор США во вторник отвечает на вопросы конгрессменов

28.07.2020, 19:02, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр во вторник дает показания в Юридическом комитете Палаты представителей, где законодатели, как сообщалось ранее, ему будут задавать евопросы, связанные с решениями администрации Трампа, в том числе с развертыванием федеральных сил в ответ на протесты в городе Портленд, штат Орегон.

В заранее опубликованном тексте вступительного заявления Барра говорится, что спровоцировавшая протесты смерть афроамериканца Джорджа Флойда была «ужасным» событием, которое выявило необходимость пересмотра отношений между правоохранительными органами и афроамериканцами в США.

При этом Барр говорит, что продолжающиеся протесты в Портленде и в других местах напрямую не связаны с гибелью Флойда.

«В большинстве случаев в этих сценах разрушения отсутствуют хотя бы поверхностные попытки участников беспорядков связать свои действия со смертью Джорджа Флойда или каким-либо законным призывом к реформам», – отмечает Барр.

Генпрокурор также выступил с критикой в адрес местных лидеров, многие из которых высказались против вмешательства федерального правительства и призвали Конгресс заблокировать развертывание федеральных сил в своих городах.

«Будучи избранными должностными лицами федерального правительства, все члены этого комитета, независимо от политических взглядов или отношения к администрации Трампа, должны осуждать насилие в отношении федеральных чиновников и уничтожение федеральной собственности, – говорит Барр. – Это касается и лидеров штатов и муниципалитетов, которые несут ответственность за безопасность своих общин. Молчаливо потворствовать разрушениям и анархии – значит отказаться от основных принципов верховенства закона, которые должны объединять нас даже в политически противоречивые времена».

Законодатели могут задать Барру вопросы и о столкновениях, которые произошли 1 июня на площади Лафайет, напротив Белого дома. Офицеры разогнали протестующих с помощью дымовых шашек и шариков с перцем, незадолго до того, как Трамп в сопровождении Барра и других официальных лиц подошел к ближайшей церкви, чтобы попозировать перед камерами.

Во вторник в Комитете по природных ресурсов Палаты представителей проходят отдельные слушания, посвященные этому инциденту. Там выступит майор Национальной гвардии округа Колумбия Адам Демарко, который в своем заявлении отмечает, что случившееся вызвало глубокое беспокойство у членов Национальной гвардии.

«Имея опыт службы в зоне боевых действий и понимая, как оценивать угрозы, я не ощутил угрозы со стороны протестующих и не оценивал действия их как насильственные, – говорится в заготовленном тексте показаний Демарко. – На мой взгляд, применение силы в отношении демонстрантов в ходе операции по зачистке территории представляло собой ненужную эскалацию».

Как сообщалось ранее, исполняющий обязанности начальника парковой полиции США Грегори Монахан расскажет о событиях с другой точки зрения. В тексте его показаний отмечается, что во время демонстраций в парке с 29 мая по 1 июня протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов «кирпичи, камни, едкие жидкости, бутылки с водой» и другие предметы.

«Беспрецедентный и устойчивый характер насилия и разрушений в ходе демонстраций в парке Лафайет и прилегающих к Белому дому парковых зонах требовал деэскалации, – считает Монахан. – В целом, парковая полиция действовала с огромной сдержанностью перед лицом откровенного насилия со стороны большой группы недобросовестных граждан, по чьей вине 50 офицерам пришлось обратиться за медицинской помощью. Наши действия 1 июня были сосредоточены на общественной безопасности и безопасности моих подчиненных