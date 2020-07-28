Twitter временно ограничил аккаунт сына Трампа из-за видео о “ненужности масок”

28.07.2020, 19:02, Новости дня

Соцсеть Twitter ограничила аккаунт Дональда Трампа-младшего после того, как он опубликовал видео с участием доктора, который заявлял о ненужности масок во время пандемии. Об этом CNN сообщил представитель компании.

По его словам, некоторые функции аккаунта, включая возможность твитить, будут ограничены в течение 12 часов.

Трамп-младший опубликовал видео радиостанции Breitbart News, где группа врачей делала ложные и сомнительные заявления о коронавирусе, в том числе и о том, что маски не нужны. После того, как это видео стало популярным в соцсетях, Twitter, Facebook и YouTube удалили его.

Как отмечает CNN, президент США Дональд Трамп также ретвитил несколько версий этого видео, но он не загружал сам ролик в соцсеть. Его сын же сделал это, поэтому Twitter и принял меры против его учетной записи.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.