 

Внешний госдолг Украины вырос в июне на $2,89 млрд

28.07.2020, 19:02, Новости дня

В июне внешний государственный долг Украины вырос почти на 60 млрд грн. Об этом проинформировало (.doc) Министерство финансов Украины.

“В течение июня 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте… на $2,89 млрд”, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 30 июня госдолг Украины составил более 2,002 трлн грн, что составляет 88,25% всего внешнего долга государства. В долларовом эквиваленте это $75,02 млрд.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

По данным Минфина, в апреле размер государственного и гарантированного государством долга составил 2,19 трлн грн. В течение месяца Украина направила на выплаты по госдолгу 18,8 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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