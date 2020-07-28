 

Мнение: Недооценка

28.07.2020, 18:55, Разное

Обстановка в Белоруссии становится все менее определенной. Лукашенко сумел раздавить всех своих оппонентов-кандидатов, попросту не допустив до кандидатства наиболее опасных с его точки зрения. Однако недооценил угрозу со стороны кандидата-женщины. Вокруг Светланы Тихановской сейчас стихийно сгруппировался весь белорусский протест, который носит не только политический, а скорее, психологический характер. Пять сроков Лукашенко – это уже очень много даже в такой вполне консервативной стране, как Белоруссия.

При таких настроениях работает уже не рациональное мышление, а чистая психология, иррациональные соображения. И этого Лукашенко не учел, хотя прямо сейчас, буквально на бегу, его режим пытается перестроиться.

Технически победа Лукашенко почти что предрешена – очевидно, что ЦИК пойдет на любые фальсификации. Однако цена победы может оказаться неожиданно неприятным открытием для белорусского президента. Он вполне может повторить сюжет Мадуро, который сфальсифицировал выборы 18 года, и перестал быть легитимным для Запада. Для Лукашенко это станет чрезвычайно неприятным моментом, так как он строит свою политику на маневре между Западом и Россией, после победы (если она состоится на самом деле) одну из опор этой политики он утратит.

Кремль, безусловно, заинтересован в победе Лукашенко. Причем именно в таком формате – утраты им легитимности. В таком случае аннексия и окончательная оккупация Белоруссии станет практически предрешенным вопросом. Лукашенко выйдет победителем ослабленным и практически неспособным к сопротивлению.

Однако даже в диктатурах случаются системные сбои. Возможен такой сбой и у белорусской диктатуры. Сейчас сложно оценить степень усталости белорусов от Лукашенко, как сложно было оценить степень усталости хабаровчан от Шпорта в 18 году. Вариант Хабаровска, но уже на территории всей Белоруссии, совершенно не исключен. Безусловно, машина включит террор, который и сейчас находится на весьма высоком уровне, но у террора есть и обратная сторона – радикализация протеста. И совершенно неясно, как поведут себя белорусы после оглашения итогов выборов. Которые, конечно, озвучат в пользу Лукашенко в любом сценарии. Ждать осталось, в общем-то, недолго.

Источник: Эль Мюрид





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