 

Талибан объявил трехдневное прекращение огня в Афганистане по случаю праздника Курбан-байрам

28.07.2020, 18:53, Новости дня

Талибан с пятницы будет соблюдать трехдневное прекращение огня в Афганистане по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщил во вторник официальный представитель группировки.

«Чтобы наши люди смогли провести три дня праздника в спокойствии и счастье, всем бойцам даны указания не проводить никаких операций», – написал Забиулла Муджахид в «Твиттере».

Однако он добавил, что если талибы подвергнутся нападению со стороны правительственных сил, они нанесут ответный удар. В последние недели насилие в Афганистане усилилось, поскольку обмен пленными между афганским правительством и талибами застопорился.

Президент страны Ашраф Гани объявил, что Афганистан освободит 5 000 заключенных талибов, а внутриафганские переговоры могут начаться в течение недели.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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