Украина и Польша объединяются против «Северного потока — 2»

28.07.2020, 18:50, Новости дня

Польша и Украина договорились приложить максимум усилий, чтобы не допустить реализации газопровода «Северный поток — 2». Как передаёт «Корреспондент», главы МИД двух стран Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович на встрече в Варшаве заявили, что строительство российского газопровода несёт угрозу энергетической безопасности всей Европы.



Reuters

Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович договорились приложить максимум усилий, чтобы не допустить реализации «Северного потока — 2». Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил пресс-центр украинского дипведомства.

«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации», — указано в сообщении.

Также стороны на встрече в Варшаве отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Кулеба и Чапутович согласились развивать прошлогодний трёхсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения», — информировала пресс-служба МИД Украины.