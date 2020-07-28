«Провинилась происхождением» — историк объяснил, чем памятник Жозефине на Мартинике не угодил активистам

28.07.2020, 18:50, Новости дня

Волна сноса памятников историческим деятелям во Франции докатилась и до заморских территорий страны, где объектом гнева протестующих стали скульптурные изображения первой жены Наполеона Жозефины, пишет Le Figaro. Как поясняет в интервью изданию историк Лорис Шаванетт, в вину супруге императора ставят её рождение в семье плантаторов на острове Мартиника, а также восстановление её супругом отменённого во времена революции рабства во Франции и колониях.



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В воскресенье 26 июля активисты повалили два памятника первой жене Наполеона Жозефине де Богарне, установленных на острове Мартиника, напоминает Le Figaro. Историк и специалист по французской революции Лорис Шаванетт в интервью изданию объяснил причины гнева протестующих в адрес этой исторической фигуры.

Как отмечает историк, хотя имя Жозефины известно всем, мало кто знает о том, она родилась на острове Мартиника в семье аристократов и владельцев плантаций сахарного тростника, на которых трудились сотни рабов. «Таким образом, в упрёк ей ставят, прежде всего, происхождение, хотя она и правда оставалась хозяйкой рабов почти всю свою жизнь», — поясняет собеседник газеты. Исключением стал период с 1794-го по 1802 год, когда рабство во Франции и её колониях было отменено. Жозефину и винят в его восстановлении, осуществлённом её супругом, хотя нет доказательств, что Жозефина внесла в это решение какой-либо вклад, несмотря на признание Наполеона в конце жизни о том, что жена оказывала на него давление наряду с рабовладельческими кругами.

Как напоминает специалист, памятник Жозефине в Форт-де-Франс на Мартинике, до того как был повален, был испачкан кровью, с целью «унизить эту важную фигуру во французской истории». При этом, по убеждению Шаванетта, у государственных властей есть все средства, чтобы предотвращать подобные акты вандализма и подавлять их, однако, как показывают картины сноса памятников, для этого ничего не делается. «Это пассивность или соучастие?» — задаётся вопросом историк.

Войны памяти существовали всегда — между сторонниками церкви и реформации, республики и монархии, современности и «старого порядка». «Всё дело в символах, и некоторые поняли, что сила образа, достигаемая посредством радикализации, доведённых до крайности позиций, приносит больше выгоды, чем издание увесистых книг на спорные темы», — констатирует специалист, добавляя, что сожалеет об этом как историк и писатель. По его убеждению, некоторые хотят устроить во Франции некое подобие «арабской весны», словно речь идёт о стране с диктатурой. «На деле, как я склонен думать, всё наоборот: именно они хотят вернуть нас в каменный век, когда закон устанавливался сильнейшим, а право, терпимость и плюрализм существовали в лучшем случае на бумаге, а в худшем не существовали вовсе», — пишет эксперт.

Что касается реакции на происходящее со стороны французских властей, проблема, по мнению историка, заключается не столько в урегулировании текущего кризиса, сколько в их стратегии на будущее. В ней необходимо заложить основы создания не только мультикультурного, но и «мультипамятного» общества, в котором возможным станет выражение различных точек зрения без демонизации противоположного лагеря. «Тем временем, сегодня происходит именно это: перепалки пришли на место дебатов, а страсти — на место разумных аргументов», — сетует собеседник Le Figaro.

Вспоминая знаменитую фразу Вольтера о готовности отдать жизнь за право своего оппонента высказывать свои убеждения, Шаванетт отмечает, что сегодня она перешла в разряд «развенчанного идеала». Это заставляет живущих сегодня с ностальгией вспоминать о едкой иронии, оживлявшей дискуссии в прошлом, замечает специалист.