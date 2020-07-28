Миллионы безработных американцев могут лишиться господдержки из-за республиканцев

28.07.2020, 18:50, Новости дня

Дональду Трампу приходится всё тяжелее — он теряет сторонников в ключевых для победы на предстоящих выборах штатах, пока страна продолжает страдать от пандемии, пишет ABC News. Между тем, как отмечается в материале канала, уже в следующую пятницу будет свёрнута программа помощи, в рамках которой лишившиеся работы американцы получили серьёзную надбавку к пособию по безработице, однако республиканцы выступают против её продления, предлагая свой труднореализуемый план.

К другим новостям: до выборов осталось сто дней, а президент Трамп сегодня поздно вернулся в Белый дом, его рейтинг резко упал, и у него проблемы в ключевых колеблющихся штатах. Репортаж корреспондента ABC News Эндрю Димберта.

Сегодня, когда до ноябрьских выборов остаётся всего сто дней, а пандемия в разгаре, президент Трамп ведёт войну на два фронта. На этой неделе президент признал опасность вируса — того самого, который, как ранее неоднократно говорил Трамп, должен был сам собой «исчезнуть».

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: К сожалению, перед тем как ситуация улучшится, скорее всего будет ухудшение.

Сегодня, приветствуя своих сторонников около своего гольф-клуба в Нью-Джерси, он раздавал кепки с надписью «Сохраним Америку великой», будучи при этом без маски.

Его вероятный соперник Джо Байден резко раскритиковал Трампа за то, каким лидером он проявил себя во время кризиса.

ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Думаю, он начисто лишён эмпатии. Мне кажется, что он вообще не способен устанавливать связь с людьми.

Опросы показывают, что президент Трамп отстаёт от Байдена в важнейших колеблющихся штатах: Мичигане, Флориде и Аризоне — то есть там, где он в 2016 году одержал победу.

Ключевое значение для избирателей имеет восстановление экономики, ведь миллионы американцев лишились работы. Среди них — Шери Джонсон, мать-одиночка из города Юма, штат Аризона. Чтобы прокормить своих двоих детей, она нуждается в надбавке к федеральному пособию по безработице в размере 600 долларов. В пятницу эти суммы гражданам предоставлять перестанут.

МАРК МЕДОУЗ, глава аппарата Белого дома: Пособия по безработице в их изначальном варианте, по сути, были платой за то, что люди сидят дома.

ШЕРИ ДЖОНСОН: Это неправда. Видите ли, есть люди, которые бы с радостью работали, но это… 200 долларов, 187 долларов не покрывают даже арендную плату! Это не помогает нам прокормиться.

Демократы хотят продлить пособия в полном объёме. Республиканцы предлагают вместо этого возмещать американцам до 70 процентов потерянной зарплаты.

ВЕДУЩИЙ ABC: Административные работники заявили, что такую инициативу будет практически невозможно организовать и контролировать — люди, получая деньги, будут сталкиваться с задержками.

МАРК МЭДОУЗ: Мы, на самом деле, уже подумали над этой проблемой. Мы будем стремиться к тому, чтобы устаревшие компьютеры не мешали людям получать пособия.

ЭНДРЮ ДИМБЕРТ, корреспондент ABC News: Глава аппарата Белого дома Марк Мэдоуз поведал ABC News, что предложение республиканцев планируется опубликовать завтра, однако чтобы договориться с демократами и реализовать этот план, потребуется не одна неделя — и это уж точно станет для американцев, оказавшихся в сложной ситуации, неприятным известием. Том?

С нами был Эндрю Димберт. Спасибо вам, Эндрю.

Дата выхода в эфир 26 июля 2020 года.