Мнение: Британцы про вакцину в России, на чём были основаны США и вечные санкции против Китая

28.07.2020, 18:35, Разное

1. Вероятно, вы слышали новости о том, что Британия обвиняет Россию в краже данных о разработках вакцины против коронавируса (куда же без русских хакеров и русского биологического оружия). Ещё одну британскую сенсацию разбирает Виктор Мараховский:

https://ria.ru/20200720/1574592245.html

Заявление агентства Bloomberg о том, что российская элита с апреля получает — в количестве нескольких сотен миллиардеров и высших чиновников — экспериментальную вакцину от COVID-19, стало последним в череде сенсационных разоблачений России в контексте коронавируса.

Суть новости вкратце: Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вот уже три-четыре месяца как поставляет элите России некую “экспериментальную” вакцину, сообщили Bloomberg его источники. Удалось получить подтверждение от нескольких человек, прошедших процедуру. Фамилий нет и не будет, доказательств нет и не будет.

Разумеется, новость сама по себе немедленно породила волну опровержений и вопросов — от иронических до вполне серьезных. Например:

— если российская элита с апреля получает вакцину, то почему премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля заболел коронавирусом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков последовал за ним спустя почти две недели?

— раздавать элите — миллиардерам и главам госкорпораций — вакцину имеет смысл только тогда и в том случае, если она уже доказала свою эффективность, но, например, пока слишком дорога для массового производства. Но ведь прошло уже три месяца, Россия вроде бы участвует в международной “вакцинной гонке” (страна-победительница в ней, первой выпустившая вакцину от COVID-19, получит почет и поднимет свой международный авторитет). Но российские представители заявляют, что страна выпустит свою вакцину, возможно, к сентябрю.

То есть либо экспериментальная вакцина с какого-то перепугу тестировалась на миллиардерах и кремлевских чиновниках (что выглядит по меньшей мере странненько, то есть полным идиотизмом) и оказалась неэффективной.

Либо экспериментальная русская вакцина оказалась эффективной, но для ее производства нужны, скажем, кровь девственниц и сердце тигра и поэтому простым людям ее никогда-преникогда не дадут (это, несмотря на свою бредовость, вполне нормально ляжет на имеющийся “архетип заговора”, которому бывают подвержены, особенно в тревожные эпохи, широчайшие круги общества).

2. Коллега monetam указывает, что далеко не все негроамериканцы поддерживают расовых социалистов:

https://monetam.livejournal.com/1357910.html

По современным понятиям Кларенс Томас – очень правый. Он самый консервативный верховный судья США за все последние десятилетия. Он сторонник смертной казни и противник социального иждивенчества. Его девиз – “Никогда не скрывайте свою веру или свои убеждения. Это особенно важно в современном мире, который, кажется, сошел с ума со своей политической корректностью”.

Однажды он заявил коллегам – верховным судьям:”Решение суда противоречит не только Конституции, но и принципам на которых построена наша нация. С 1787 года свобода понималась как свобода от правительственного вмешательства, а не как право на социальные пособия”

По поводу расового равенства у него очень понятная позиция:”Я не верю в квоты. Америка была создана на основе философии индивидуальных прав, а не групповых прав”.

И всё это – результат не только размышлений, но и личного опыта:”Я вырос в страхе перед линчующей толпой Ку Клукс Клана. Став взрослым, я начал сомневаться стоило ли мне их так бояться, потому что всю жизнь меня преследовали не расисты в белых балахонах, а левые фанатики, одетые в собственное ханжество”.

Его тоже теперь клеймят расистом? Думаю, что да.

3. Иван Данилов пишет, что Китаю пора учиться у России жить под вечными санкциями:

https://ria.ru/20200718/1574510447.html

Создается впечатление, что в своих отношениях с КНР Трамп руководствуется очень простой логикой: чем громче представители официального Пекина протестуют из-за каких-то американских шагов, тем активнее Белый дом работает над введением большего количества аналогичных мер. Увидев столь яркую реакцию на “санкционный билль” по поводу Гонконга, команда Трампа сейчас (по крайней мере, по информации The Wall Street Journal) рассматривает такие варианты, как введение тотального запрета на посещение США для членов Коммунистической партии Китая, а также введение личных санкций (включая заморозку активов) против высшего руководства КНР. Точечные личные санкции, в том случае если они будут сопровождаться (как это и предполагает недавно принятый “санкционный билль”) вторичными санкциями против банков и компаний, с которыми работают высокопоставленные китайские чиновники, вызвавшие гнев Трампа, могут создать колоссальные проблемы для китайских финансовых структур, которые рискуют потерять доступ к долларовой системе и мировым финансовым рынкам, многие из которых намертво завязаны с американской финансовой системой. Более того, превращение высокопоставленных китайских руководителей в “токсичных клиентов”, отношения с которыми китайские банки или другие компании будут вынуждены скрывать, — это жест, рассчитанный на унижение достоинства пекинской политической и экономической элиты, который она не сможет оставить без достойного ответа, однако его придется скроить так, чтобы не пострадала сама китайская экономика.

Массовый запрет на получение виз для членов китайской компартии — это тоже серьезная угроза, ибо она отрежет доступ к США как для китайских чиновников (а западные СМИ периодически сообщают о том, что дети некоторых китайских политиков учатся именно в США), так и для многих китайских бизнесменов и ученых, что сильно осложнит любые формы экономического сотрудничества.