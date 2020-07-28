Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поделились фотографиями с помолвки

28.07.2020, 18:35, Разное

В начале июля Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его с невестой с таким знаменательным событием. Несколько же минут назад Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией новых кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца. Оказалось, его Бруклин сделал за ужином с семьей Николы.

Не могу представить свою жизнь без тебя, малышка! Ты помогаешь мне чувствовать себя особенным и позволяешь все время смеяться. Я буду всегда заботиться о тебе и всегда буду рядом, – подписал снимки Бруклин.

Бруклин, ты мой мир, – написала в ответ Никола.

Никола с Бруклином Никола с отцом

На фотографиях снова можно увидеть кольцо, подаренное Бруклином. Изделие украшает бриллиант изумрудной огранки, по оценкам экспертов, в 4,5-5 карат. Стало известно, что его стоимость составляет 350 тысяч долларов.

Напомним, 11 июля утром иностранные СМИ сообщили о помолвке Бруклина с Николой. Затем появились официальное подтверждение от самого жениха и еще чуть позже – первые детали будущей свадьбы от СМИ. Во-первых, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Во-вторых, отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, по сообщениям издания, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. Молодые также не забыли и о практичной стороне дела: скорее всего, они заключат брачное соглашение, которое поможет им раз и (как ожидается) навсегда закрыть вопрос семейного бюджета. Напомним, состояние отца Николы насчитывает свыше одного миллиарда долларов, так что денежный вопрос в браке одной из его восьми детей интересует мужчину особенно сильно.

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