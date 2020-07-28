“Я что, мыла поела?”: Лариса Гузеева опровергла информацию про переход в другое шоу

28.07.2020, 18:30, Разное

Популярная телеведущая Лариса Гузеева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой опубликовала свое архивное фото в молодом возрасте. Снимок знаменитость сопроводила опровержением слуха о своем переходе в “Дом-2”.

Отправной точкой публикации стала распространившаяся в Сети информация, что телезвезда покинет свою передачу “Давай поженимся” и станет новой соведущей реалити-шоу “Дом-2”. Популярная некогда актриса поспешила решительно опровергнуть появившиеся слухи. “Трое суток достают вопросом про “Дом-2″. Ну нет, конечно. Я что, мыла поела?” – эмоционально отреагировала знаменитость. Также она поблагодарила за переживание своих поклонников, обеспокоившихся её судьбой. Впрочем, особым украшением публикации стал архивный фотоснимок, на котором Лариса Гузеева изображена в еще очень молодом возрасте. В кадре она позирует в ярком джемпере с короткими рукавами и тёмно-синих джинсах. Длинные черные волосы красавицы ниспадают на плечи, а взгляд полон уверенности и обаяния.

Многочисленные поклонники поспешили выразить свой восторг по поводу внешнего вида молодой Гузеевой. К слову, не оставлена была и тема упомянутого телешоу. Так, большинство поклонников пришло к выводу, что, участвуй красотка в таком проекте в своей молодости, она бы имела несомненный успех. “Вы бы стали королевой “Дома-2”, – резюмировала одна из подписчиц. Об этом сообщает Newinform.com.