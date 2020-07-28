 

Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны

28.07.2020, 18:13, Разное

Денис Клявер и Ева Польна стали родителями летом 2005 года. Как рассказал в интервью Клявер, тогда Польна сильно обиделась на него (артисты не оформляли отношения и вскоре расстались) за чрезмерную, по ее мнению, откровенность.

Спустя время артистка сумела простить экс-любовника. Они продолжают общаться, сохраняя хорошие отношения ради ребенка. Кстати, дочь, которой в июне исполнилось 15 лет, Ева и Денис предпочитают лишний раз не показывать.

Клявер пояснил: “В соцсетях дочка запретила мне ее поздравлять и выкладывать фотографии. Говорит: “Зачем эта показуха?” Певец рад, что она не желает публичности и пристального внимания к себе.

Денис считает, что Эвелин очень похожа на Еву, а еще на его мать. Что касается будущего, то артисткой, по словам Клявера, девушка себя не видит. “Она больше тяготеет к компьютерным технологиям и хочет быть графическим дизайнером. Уже присылала мне свои рисунки, сделанные на айпаде. Очень крутые”, – похвастался Клявер.

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Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver) 4 Июл 2020 в 8:35 PDT

“Очень эмоциональная барышня, творческая. Если во что-то погружается, в какое-то занятие, то просто на разрыв”, – добавил певец.

Всего у Дениса Клявера трое детей. Помимо 15-летней Эвелин, есть 18-летний Тимофей, чемпион мира по тхэквондо, который сейчас служит в армии, и шестилетний Даниэль.





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