 

Законопроекты о защите детей обсудят с родительским сообществом и экспертами – Володин

28.07.2020, 18:23, Разное

Один из законопроектов внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Он предполагает поправки в Семейный, Гражданско-процессуальный кодексы и в закон о полиции. Второй нормативно-правовой акт – поправки в Семейный кодекс – инициированы членом Совета Федерации Еленой Мизулиной.

По словам Вячеслава Володина, прежде всего документы необходимо обсудить с родительским сообществом и специалистами в этой сфере. Для получения отзывов и изучения законопроектов их направят в федеральные и региональные органы власти, а также в Общественную палату, рассказал спикер.

Необходимо делать все для укрепления семьи, детей не должны отбирать у родителей под надуманными предлогами, подчеркнул Володин. “Вместе с этим в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни”, – добавил председатель нижней палаты.

Что касается перспектив законопроектов, то будет поддержан тот, который соответствует букве и духу основного закона страны, пояснил спикер Госдумы.

Он напомнил, что одна из недавно принятых поправок к Конституции гласит, что дети – важнейший приоритет государственной политики. Власть обеспечивает приоритет семейного воспитания, при этом государство берет на себя обязанности родителей, если дети остались без попечения.





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