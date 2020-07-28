Минобрнауки опубликовало проект о минимальных для поступления баллах ЕГЭ

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28.07.2020, 18:16, Новости дня

Министерство науки и высшего образования опубликовало проект приказа, устанавливающего минимальные баллы Единого госэкзамена, по которым абитуриентов смогут принимать в вузы на 2021/22 учебный год.

«Установить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки не ниже значений, установленных согласно приложению», – говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, минимальный порог по русскому языку, литературе и географии – 40 баллов, по математике, физике, биологии и химии – 39 баллов, по обществознанию – 45 баллов, по истории – 35, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44, по иностранным языкам – 30.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что во время проведения единого государственного экзамена не было утечек материала, серьезных провалов знаний, а также вспышек заболеваемости COVID-19.

Кроме того, врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что показатели ЕГЭ по русскому языку ежегодно улучшаются, отметив высокие результаты этого года.

Минпросвещения также сообщило, что средний тестовый балл по ЕГЭ вырос в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов в 2016–2020 годах, несмотря на дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавируса.





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