Мнение: Доклад генерал-лейтенанта Гаврилюка о логистике ВСУ

28.07.2020, 18:15, Разное

Украинские хакеры из группы "Берегини" утащили и выложили презентацию доклада заместителя главы Генерального Штаба ВСУ генерал-лейтенанта Гаврилюка на тему текущей системы логистического обеспечения ВСУ и перспективах ее развития.



Генерал-майор Гаврилюк. Именно он отвечает за переход украинской логистики и тыла на "стандарты НАТО".

Можно также отметить, что наряду с СБУшными и ИПСОшными структурами, украинский Генштаб также информационно "протекает".