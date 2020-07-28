 

Мнение: Доклад генерал-лейтенанта Гаврилюка о логистике ВСУ

28.07.2020, 18:15, Разное

Украинские хакеры из группы "Берегини" утащили и выложили презентацию доклада заместителя главы Генерального Штаба ВСУ генерал-лейтенанта Гаврилюка на тему текущей системы логистического обеспечения ВСУ и перспективах ее развития.


Генерал-майор Гаврилюк. Именно он отвечает за переход украинской логистики и тыла на "стандарты НАТО".

Можно также отметить, что наряду с СБУшными и ИПСОшными структурами, украинский Генштаб также информационно "протекает".

Источник: Colonel Cassad





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