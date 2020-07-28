 

Мнение: Старики и калина

28.07.2020, 18:05, Разное

В ленте много материалов к очередной годовщине Василия Шукшина, среди прочего увидел такую удивительную историю:

“На кинофестивале в Баку в 1974 г. было два главных претендента на победу: Быков с фильмом «В бой идут одни старики» и Шукшин с «Калиной Красной». Жюри приняло решение отдать приз Быкову. Председатель жюри Станислав Ростоцкий отказывался отдавать приз Шукшину. Быков об этом узнал, и заявил: «В списке, где Василий Шукшин будет на 1-м месте, я почту за честь быть хоть сотым. Моя картина – это рядовой фильм о войне, а его – это настоящий прорыв в запретную зону, прорыв в сферу, о чём раньше и думать-то не позволялось. Так и передайте мои слова руководителям фестиваля».
В результате Шукшин получил Гран-при, а Быков лишь Первую премию. После награждения Быков сказал: «Вася! Если в „Разине“ надо будет сыграть табуретку – звони!». А уже когда все разъехались сказал кому-то в сторону: «Какой удивительный мужик этот Шукшин. Человечище!». Это была их первая и последняя встреча. Через полгода 2 октября 1974 г. Шукшин скоропостижно скончался во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».

История, по сути, не про Шукшина, а про Леонида Быкова. Про хорошего человека. Он и по всем фильмам производит впечатление невероятного обаяния, и по воспоминаниям такой же: легкий, светлый, искренний. Удивительно – почему не все люди такие?

“В бой идут одни старики”, кстати, и до сих пор постоянно показывают, а вот “Калину красную”, боюсь, уже подзабыли. Но тут можно сказать, что Быковскому фильму просто повезло: в “новой России” есть культ Победы и сахарно-сиропного “застоя”, который сам по себе “Стариков” поднимает, а “Калину” вытесняет в забвение. Поэтому Леонид Быков остается даже в ч/б, а Шукшина помнят в основном по гениальному рассказу “Срезал!”

Источник: Размышления вольного социолога





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