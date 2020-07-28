Личное: Рука в трусах школьницы

28.07.2020, 18:01, Разное

Насколько справедливы обвинения игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скрипского в безобразиях в отношении несовершеннолетних девочек, я не могу сказать — доказательств нет.

Зато есть слова Екатерины Арениной, которая утверждает, что Михаил гладил её по попке, когда ей было 15 лет.



Фото: Соцсети

«Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, но мы не поехали, хотя, честно говоря, были не совсем трезвы. Подружка меня увела оттуда».

Было? Не было? Пусть с этим разбираются компетентные органы. Я же хочу поговорить о другом.

После откровений Екатерины, появилось признание другой девушки — Евгении Анисимовой.

«Мы ехали в поезде. Когда все уснули, он сел на мою нижнюю полку, начал гладить меня, потом засунул руки мне под лифчик и в трусы и полез целоваться».

Девчонке на тот момент было 13 лет.

Сейчас я хочу абстрагироваться от этого ужаса и задать простой вопрос: а что вообще делала 13-летняя девочка в поезде, где взрослый мужик мог ей засунуть руку в трусы?

Оказывается, «Что? Где? Когда?» набирает в школах интеллектуальных подростков, проводит игры, тренировки, а потом они ездят на какие-то соревнования.

То есть, по факту мы имеем, что мужик везёт девочек в другой город и зависает с ними во внеурочное время.

Простите, но это — дичь какая-то. И пусть не было акта педофилии, это всё равно ненормально.

Ребёнок может быть под присмотром родителей — дома, учителей — на уроках, спортивного тренера с педагогическим образованием — в секции, но никак не мужика — ночью в поезде.

Чем возможно закончится нарушение этого правила? Не исключено, что волосатой рукой во влагалище школьницы.

Может, стоит всё-таки уже нашим любимым депутатам задуматься и как-то регламентировать доступ к детям?

Как считаете?