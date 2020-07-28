 

Российский рубль ускорил падение

28.07.2020, 17:55, Новости дня

Курс российского рубля 28 июля ускорил падение к доллару и евро. Как пишет “Интерфакс”, курс рубля к евро впервые со 2 апреля текущего года опустился ниже 85 руб./€, к доллару – ниже 72 руб.

В течение торгов на Московской бирже курс евро вырос на 94,25 копейки, курс доллара – на 92,25 копейки.

По мнению экспертов “Интерфакс-ЦЭА” (Центр экономического анализа), рубль дешевеет в связи с “уменьшением аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США”, завершением пика налоговых выплат в июле и спросом на валютную ликвидность со стороны нерезидентов “для репатриации дивидендных выплат российских компаний”. 

Кроме того, аналитики агентства считают, что курс рубля слабеет в ожидании завершающей части доклада комитета по разведке Сената США о вмешательстве России в американские выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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