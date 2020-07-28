Лукашенко утверждает, что переболел COVID-19

28.07.2020, 17:55, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 28 июля, что бессимптомно переболел COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА.

При посещении воинской части 3214 внутренних войск МВД в Минске он извинился за свой голос, после чего заявил, что 27 июля врачи заключили, что у него было коронавирусное заболевание. По словам президента, он “на ногах умудрился перенести коронавирус”.

Лукашенко утверждает, что 97% переносят “эту заразу” бессимптомно и ему удалось “попасть в эту когорту, в золотой фонд Беларуси”.

19 июля белорусские оппозиционные паблики распространили информацию, что Лукашенко перенес гипертонический криз, из-за чего были отменены его некоторые встречи. Пресс-секретарь президента опровергла слухи.

В течение минувшей недели глава государства провел ряд рабочих поездок в регионы.

Известно скептическое отношение Лукашенко к угрозе распространения коронавируса. Он был противником введения карантина, говорил, что работа в поле, сухая сауна и водка лечат от COVID-19.

Беларусь не закрывала границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, учреждений образования. Также в стране не было запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали ввести ограничительные меры.

2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси “уже победили” коронавирус.

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы, Лукашенко баллотируется на шестой срок.