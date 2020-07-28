Прекращение огня на Донбассе: Вторые сутки без жертв

28.07.2020, 17:48, Новости дня

С 00 часов 27 июля на украинском Донбассе вступило в силу очередное большое перемирие, которое должно стать первым воплощением в жизнь решений еще декабрьского саммита лидеров стран Нормандского формата в Париже. Тогда, 9 декабря 2019 года, лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились о нескольких конкретных мерах по пути деэскалации: эффективном прекращении огня на Донбассе уже до новогодних праздников, обмене пленными по формуле «всех на всех» в те же сроки, определении трех новых участков для разведения сил и средств на линии соприкосновения и отвод там войск, усилении роли Мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине…

Через восемь месяцев после саммита из всех договоренностей удалось добиться только ограниченного прекращения огня – вторые сутки линия фронта живет без убитых и раненых.

Беспрецедентный режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня» просуществовал на Донбассе пока первые полные сутки. На утро 28 июля украинский штаб Операции объединенных сил на Донбассе признал три обстрела своих позиций, первый из которых начался из тяжелого пехотного вооружения под селом Водяное (это бывший дачный поселок Мариуполя) – всего через 20 минут после введения режима прекращения огня. Украинские позиции были обстреляны также утром 27 июля из крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов в районе поселка Южный. В число провокаций, связанных с «большим перемирием» можно отнести также дистанционное минирование с помощью ручных противотанковых гранатометов противопехотными минами ПОМ-2 позиций украинских солдат в районе села Новомихайловка в воскресенье 26 июля. Противопехотные мины запрещены Женевской конвенцией, ПОМ-2 производятся только в России, но дело даже не в этом – эти мины имеют выставляемый перед установкой режим самоподрыва в течение от 4 до 100 часов. То есть они стали бы взрываться в глубине позиций украинских солдат уже в ходе жесткого режима прекращения огня, провоцируя ответный огонь.

«Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)» сообщило в свою очередь, что за первые сутки перемирия ни одного обстрела им не зафиксировано.

Украина начинает прямые контакты с самопровозглашенными республиками?

Внезапное появление в сводках «представительств ДНР и ЛНР в СЦКК» может стать главной и единственной большой новостью в текущем Минском процессе. О большом перемирии договорились еще 22 июля на видеоконференции в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Условия его можно назвать драконовскими: запрещено применение любого оружия вплоть до личного стрелкового, инженерные работы по оборудованию позиций, минирование, действия снайперских и разведывательно- диверсионных групп, полеты беспилотных летательных аппаратов над «чужой территорией», размещение любой тяжелой военной техники в населенных пунктах…

Учитывая накопленный опыт, механизм фиксации нарушений и обещание хотя бы дисциплинарных санкций к нарушителям постарались уточнить и расписать. Предполагается, что открывать огонь военные смогут только в случае наступления противника и только по приказу своего командования, которое в свою очередь должно сначала связаться с координатором ОБСЕ и попытаться прекратить агрессивные действия врага с помощью консультаций.

Ключевой и совершенно новый пункт действующего соглашения – «создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе». Главные слова тут «действующий состав» – Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) был создан из украинских и российских офицеров в сентябре 2014 года. Уже после этого «стабилизированная» линия соприкосновения пришла в движение и в феврале 2015 года пророссийские силы захватили город Дебальцево и села под Мариуполем, с апреля 2015 года российская и украинская части СЦКК окончательно потеряли взаимное доверие и начали вести отдельные собственные журналы фиксации нарушения режима прекращения огня, а в декабре 2017 года все 75 российских офицеров покинули Донбасс.

С тех пор украинская часть СЦКК существует, а в офисы на неподконтрольных территориях вошли вооруженные люди самопровозглашенных республик, которые стали называть себя «представительствами ДНР и ЛНР» в СЦКК. Таким образом Россия подталкивала Украину к «прямым контактам» с властями самопровозглашенных республик. Три года украинская часть СЦКК работала автономно, принципиально игнорируя непризнанных и нелегитимных «коллег».

В ходе нынешнего большого перемирия «представительства ЛДНР в СЦКК» вдруг де факто стали частью процесса контроля за режимом прекращения огня.

Военных контролируют изо всех сил

В 1 и 2 армейских корпусах самопровозглашенных республик, которые в Донецке и Луганске называют «народной милицией», а украинские военные считают неотъемлемой частью 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, драконовские меры по контролю за режимом прекращения огня заключаются в основном в жестких приказах и особой новой форме их доведения до личного состава – солдаты пишут личные расписки о том, что ознакомлены с приказом не открывать огонь. Самопровозглашенные республики –пространство с ограниченным применением права, военные из местных здесь, бывает, попадают в концлагерь «Изоляция» вместе с борцами за Украину. Есть информация о существовании отдельного концлагеря для провинившихся военных на территории закрытого еще советского Донецкого военно-политического училища связи имени маршала Епишева.

Что еще принципиально нового на Донбассе? Украинская власть пытается наглядно продемонстрировать свое миролюбие западным партнерам и для этого ввела беспрецедентные, иногда просто демонстративные меры контроля по отношению к собственной армии. Так Владимир Зеленский объявил о появлении своеобразных «миротворцев ООН» – украинских офицеров, которые участвовали в вооруженных миротворческих миссиях ООН, направили в действующие части в качестве контролеров с особыми полномочиями. Сообщалось об отводе всего тяжелого вооружения с линии фронта и прекращении любой разведки противника.

По словам источников на местах, ситуация на южном и северном участке фронта выглядит так:

«Отведены все минометы и бронетехника с пушками и крупнокалиберными пулеметами, но БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина часто оснащена пулеметами калибра 7.62мм), например, оставили. Убрали «Сапоги» (так в войсках зовут советские безоткатные орудия СПГ-9), ручные и станковые гранатометы на позициях, нет противотанковых ракетных комплексов, но есть все штатное стрелковое оружие».

«У нас забрали все современное противотанковое оружие, отвели с фронта снайперские пары и наши антиснайперские группы, убрали всю технику и минометы. Получается, есть у тебя автомат – иди, если что, и воюй!» – рассказал источник в одной из бригад ВСУ, воюющей в районе Дебальцево.

Настроения в украинской армии сложные. Есть и такое мнение, что, пытаясь любой ценой продемонстрировать на внешний контур миролюбие и реализовать стремление президента Зеленского «просто прекратить стрелять», власти тем самым подрывают авторитет вооруженных сил.

Тем временем ВСУ приходится оборонять линию фронта в 400 километров против противника, который не связан обязательствами типа открытого доступа журналистов на позиции или отвода с передовой минометов с боевыми машинами пехоты с пушками и пулеметами крупного калибра.

В первый же вечер нового перемирия к Администрации президента в Киеве собрался большой митинг протеста. Спорадические обстрелы позиций ВСУ первого дня перемирия в Офисе президента Украины называют возможными эксцессами, которые не привели к ранениям военнослужащих. Поддержание режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе может быть очень тяжелой работой, которая станет безнадежной в случае появления первых убитых.