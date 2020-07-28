 

Финляндия заявила о нарушении границ российскими истребителями

28.07.2020, 17:48, Новости дня

Российские истребители во вторник, 28 июля, якобы пересекли финское воздушное пространство, об этом заявило минобороны Финляндии.

«Два истребителя Су-27, принадлежащие российскому государству, подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля. Нарушение, о котором идет речь, произошло над Финским заливом в районе Хельсинки около 14.00 по местному времени (совпадает с мск)», – цитирует ТАСС сообщение финского ведомства.

Погранохрана Финляндии проводит проверку по этому факту.

В понедельник истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского самолета-разведчика P-8А Poseidon над Черным морем, при этом американский борт не нарушал российскую границу.





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