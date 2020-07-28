В Минздраве дали советы по укреплению здоровья

28.07.2020, 17:48, Новости дня

Необходимо совершать ряд простых действий для укрепления здоровья, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Так, врач советует употреблять не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно, а также не злоупотреблять солью. Также важным фактором является отказ от вредных привычек – курения и употребления спиртного.

«Научно доказано, что несоблюдение этих норм чревато повышенной смертностью», – передает НСН ее слова.

Драпкина отметила, что необходимо также поддерживать умеренную физическую активность и ходить в течение часа.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун заявила, что сторонники здорового образа жизни считают хлеб одним из самых вредных продуктов, однако эти страхи безосновательны. Врач рассказала, какой хлеб полезен.