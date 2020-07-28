Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

28.07.2020, 17:48, Новости дня

Украинский экс-президент Леонид Кучма покинул трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на юго-востоке страны из-за возраста, пишут СМИ со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

«Ему физически было тяжело справляться», – сказал собеседник издания «Новое время».

Экс-президенту Украины в 2020 году исполнится 82 года.

Во вторник Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель РФ в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента сдерживали активность киевской «партии войны».

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Кучма просил снять его с должности. 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и руководителя офиса президента Андрея Ермака по статье «Госизмена».