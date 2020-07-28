Путин наградит чиновников, артистов и блогеров

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28.07.2020, 17:45, Разное

…за участие в подготовке голосования по поправкам к Конституции.

Президент Владимир Путин наградит и поощрит орденами, медалями, благодарностями и почетными грамотами участников подготовки, проведения и информирования о прошедшем голосовании по поправкам к Конституции, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По их информации, в обширный список награжденных войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избиркомов, Общероссийского народного фронта, члены «Единой России» и рабочей группы по подготовке поправок, а также некоторые артисты и блогеры.

РБК выяснил, что свои списки потенциальных получателей наград и поощрений в АП уже направили представители «Единой России» и ОНФ, такие же списки готовят в Центризбиркоме и мэрии Москвы. Один из собеседников предполагает, что наградить должны столичных вице-мэров, отвечающих за социальный блок, безопасность и информационную политику, в частности, Анастасию Ракову, Александра Горбенко и Наталью Сергунину.

Артистов и блогеров, по данным агентства, наградят за ролики, информирование о голосовании, а также за деятельность во время пандемии. «Многие работали в этот период на благо страны. Например, [Владимир] Машков и [Сергей] Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — сказал один из источников.

Даты награждения собеседникам РБК пока неизвестны. По их словам, между составлением списков, подписанием соответствующих документов и самим вручением обычно проходит несколько месяцев. Официальные комментарии агентство пока не получило.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Ему предшествовала широкая информационная кампания, в которой участвовали в том числе многие блогеры и артисты. Среди известных российских медиаперсон, призывавших в своих соцсетях принять участие в голосовании, Кэти Топурия, Айза, Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Некоторые блогеры рассказывали, что им предлагали деньги за рекламу поправок.

Источник: Новая газета





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