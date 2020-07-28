 

Тимати успел создать новую компанию перед уходом из Black Star

28.07.2020, 17:43, Разное

Бизнесмен собирается начать все с нуля и самостоятельно заняться раскруткой молодых исполнителей. Для этого он зарегистрировал товарный знак под названием “Ракета”.

Журналистам удалось выяснить, что за пять дней до объявления об уходе из Black Star Тимати создал компанию, стартовый капитал которой составил десять тысяч рублей. “Ракета” также будет связана с музыкальной индустрией, плюс возьмет на себя обязательства по организации выступлений и пиару.

Представители рэпера отказались комментировать информацию об этой фирме, однако не стали опровергать факт существования юридического лица. Вероятно, пока это коммерческая тайна, и Тимати сам расскажет о новом деле жизни после возвращения с отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Мар 2019 в 12:52 PDT

Напомним, что Black Star создали в 2006 году три музыканта – Тимур Юнусов, Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Леруссе. Рэпер не рассказал, что стало причиной его выхода из дела. По слухам, бизнесмены не смогли договориться, как развивать творческое направление лейбла.

В данный момент Тимати находится в отпуске в Греции, куда отправился в компании старшей дочери Алисы. Его девушка Анастасия Решетова предпочла отдых с сыном Ратмиром в Сен-Тропе.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Генпрокуратура потребовала удалить обращение опального схиигумена Сергия

08.07 / Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины

30.06 / Наталия Гулькина отреагировала на использование своей песни в американском сериале “Менталист”

14.07 / Новые детали развода Арми Хаммера и Элизабет Чэмберс: непримиримые разногласия, вопросы опеки и увлечение актера БДСМ-практиками

30.06 / Мнение: Рождаемость в России, бесплатная доставка лекарств и российско-белорусские визы

22.07 / Эксперт Анна Агурина: парфюмерия способна провоцировать воспоминания и возвращать в детство

24.07 / Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

28.06 / “Она уже не поднимется”: Татьяна Овсиенко получила травму позвоночника в страшной аварии

24.06 / После парада Победы Путин поднял тост за ветеранов

09.07 / Мнение: Анкета офицера 83-го ИПСО Гарбузюка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска