Меньшова с мужем отправились в путешествие по Карелии

28.07.2020, 17:43, Разное

Несколько дней артистка провела в Санкт-Петербурге, посетила парки, музеи, прогулялась по набережным. Затем направилась в Кронштадт, где осмотрела исторические постройки. Компанию в путешествии звезде составил супруг Игорь Гордин.

Пять дней Юлия Меньшова не выходила на связь с поклонниками, и некоторые уже начали переживать. Как оказалось, в это время дочь Веры Алентовой разъезжала по Карелии. Артистка с мужем насладилась природными достопримечательностями и побывала на Валааме. Правда, как отметила звезда, пары дней на острове явно мало.

В личном блоге актриса опубликовала несколько кадров из поездки. На фотографиях можно разглядеть Карельские храмы и отдаленные населенные пункты. Поклонники с восторгом приняли снимки из путешествия.

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Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 27 Июл 2020 в 10:19 PDT

“Какая вы счастливая, что там находитесь😍. Это моя мечта, пока несбывшаяся, и не знаю, когда я там буду. Не была там, а уже его просто люблю . Валаам ты прекрасен (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Все нужно увидеть своими глазами! Сразу охватывает какое-то чувство умиротворения!”, “Очень величаво красивая природа, этакая мощь и сила”, – написали в комментариях.