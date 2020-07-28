Мнение: МВФ против доллара, факт-чекинг в Фейсбуке и закрытие нефтепроводов в США

28.07.2020, 17:35, Разное

1. Нечто необычное происходит в Международном валютном фонде – крупнейшем глобальном финансовом институте. Когда-то в правлении МВФ бесспорно доминировали американцы, но в последнее время там выросла роль Китая. Возможно, именно поэтому в последнем докладе МВФ говорится о вреде доллара для мировой экономики:

https://lenta.ru/news/2020/07/22/dollar/

Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

Укрепление доллара усилит падение мировой торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе, считают эксперты. Кроме того, маловероятно, что развивающиеся страны смогут воспользоваться ослаблением своих национальных валют для стимулирования экономики, поскольку цены на экспорт устанавливаются в долларах. Также ослабление валют других стран по отношению к доллару приводит к повышению цен на импортные товары и, следовательно, к снижению спроса на них.

2. Фейсбук под давлением властей США придушил свободу слова своих пользователей.В Фейсбуке заявили, что проверкой достоверности публикаций займутся «независимые факт-чекинговые организации», которые будут отмечать новости специальными флажками: «Ложь», «Частичная ложь» и так далее.

Удивительным образом оказалось, что факт-чекинговая платформа «Лид Сториз», которую привлёк Фейсбук, не вполне нейтральна. Большинство её сотрудников – сторонники Демократической партии, а половина из них раньше работали в Си-Эн-Эн, главном американском демократическом СМИ и гнезде тех самых «фейковых новостей», на которые многократно жаловался Трамп:

https://www.rt.com/usa/492294-lead-stories-factcheck-facebook-cnn/

Таким образом, крупнейшая западная соцсеть по-прежнему находится под доминирующим влиянием неолибералов и неосоциалистов, а американские консерваторы остаются ущемлены.

3. Блогер genby пишет, что буквально за пару дней в начале июля в США были зарезаны проекты трёх крупных нефтепроводов стоимостью в миллиарды долларов (причём один из них уже успели построить):

https://genby.livejournal.com/842777.html

Если бы всё это случилось в России, то всепропальшики плясали бы от радости. Но об этих новостях несостоявшейся страны- бензоколонки они почему-то не сообщают.

В двух случаях из трёх суд решил, что нефтепроводы портят экологию на землях индейцев. Похоже, неграм, — будущим правителям Америки, — придётся делить власть ещё и с индейцами.