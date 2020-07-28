Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Вика Газинская и другие на экскурсии в Музее-заповеднике Чехова

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28.07.2020, 17:32, Разное

Любимое имение писателя стало настоящим семейным гнездом Чеховых и подарило миру десятки произведений чеховской классики. В этом году Музей Чехова в Мелихово празднует 80-летие, ну, а сам Антон Павлович – 160-летие. Экскурсию по заповедным местам провела главная хранительница музея Чайковская Ксения Абрамовна.

Софья Капкова с детьмиНадежда Оболенцева и Ирина КудринаВика ГазинскаяЮлия КалмановичПосле экскурсии на поляне возле одной из сельских школ, построенных Чеховым, для гостей был организован пикник – на скатертях старейшей мануфактуры “Крестецкая строчка” сервировали сезонные ягоды и фрукты, сыры местных фермерских хозяйств и вино из нового винного хозяйства.

Среди гостей мероприятия, помимо его хозяек Надежды Оболенцевой и Ирины Кудриной, были замечены Софья Капкова с дочерью и сыном, Вика Газинская, Юлия Калманович, Татьяна Мельникова и другие. Из Москвы и обратно друзей и членов Клуба доставили Ultima Яндекс.Такси.

Ирина Новицкая, Надежда Оболенцева и Вика ГазинскаяИрина КудринаАнастасия Долгих, Надежда Оболенцева и Татьяна МельниковаАлексей Киселев





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