Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Вика Газинская и другие на экскурсии в Музее-заповеднике Чехова

28.07.2020, 17:32, Разное

Любимое имение писателя стало настоящим семейным гнездом Чеховых и подарило миру десятки произведений чеховской классики. В этом году Музей Чехова в Мелихово празднует 80-летие, ну, а сам Антон Павлович – 160-летие. Экскурсию по заповедным местам провела главная хранительница музея Чайковская Ксения Абрамовна.

Софья Капкова с детьми Надежда Оболенцева и Ирина Кудрина Вика Газинская Юлия КалмановичПосле экскурсии на поляне возле одной из сельских школ, построенных Чеховым, для гостей был организован пикник – на скатертях старейшей мануфактуры “Крестецкая строчка” сервировали сезонные ягоды и фрукты, сыры местных фермерских хозяйств и вино из нового винного хозяйства.

Среди гостей мероприятия, помимо его хозяек Надежды Оболенцевой и Ирины Кудриной, были замечены Софья Капкова с дочерью и сыном, Вика Газинская, Юлия Калманович, Татьяна Мельникова и другие. Из Москвы и обратно друзей и членов Клуба доставили Ultima Яндекс.Такси.

Ирина Новицкая, Надежда Оболенцева и Вика Газинская Ирина Кудрина Анастасия Долгих, Надежда Оболенцева и Татьяна Мельникова Алексей Киселев