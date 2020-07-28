 

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

28.07.2020, 17:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», – цитирует главу республики БелТА.

Он добавил, что соответствующее заключение сделали врачи, болезнь протекла бессимптомно.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», – сказал он.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с Татьяной Навкой госпитализировали в больницу. В июне представитель Кремля выздоровел и вышел на работу.





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