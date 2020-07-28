Как выбрать школьную форму? Главные правила

28.07.2020, 17:23, Разное

Требования школы

Родителям необходимо заранее поинтересоваться у классного руководителя или на сайте школы, какие требования к школьной форме предъявляют в данном конкретном учебном заведении. В одних школах требуют носить форму определенной расцветки, в других – просто одежду делового стиля, в третьих высказывают пожелания относительно предпочтительных фасонов одежды. Поэтому перед покупкой школьной формы нужно это выяснить, чтобы не попасть впросак.

Школьная форма для мальчика

Основной элемент школьного гардероба мальчика – костюм, состоящий из пиджака и брюк или из пиджака, брюк и жилета. Нужно иметь минимум два костюма: один для осени и весны, другой – для зимней поры.

Костюм необходимо дополнить несколькими рубашками, подходящими по цвету. Хорошо, если в школе разрешают не только однотонные рубашки, но и с мелким рисунком, в тонкую полоску – это позволит значительно разнообразить гардероб мальчика.

Для холодного времени года необходимо иметь также два-три свитера или водолазки нейтральной расцветки.

Школьная форма для девочки

Для девочки также необходимо минимум два костюма: демисезонный и зимний. Идеально, если демисезонный костюм будет состоять из жакета и юбки, а зимний будет брючным. В теплое время года жакет можно заменить элегантным жилетом.

К костюму подберите несколько строгих блузок подходящей расцветки, с короткими и длинными рукавами. Для зимы нужно предусмотреть водолазки с длинным рукавом, однотонные свитеры.

Еще один важный элемент, которым стоит дополнить школьный гардероб девочки – платье или сарафан. Сарафан можно комбинировать с теми же блузками, что и форменный костюм.

Состав материала

В первую очередь нужно обратить внимание на состав ткани, из которой выполнен костюм. Небольшой процент синтетики сослужит полезную службу: такая ткань меньше мнется, лучше носится, более неприхотлива в уходе. Однако если ткань имеет свыше 50-55% синтетических волокон в своем составе, лучше отказаться от такой покупки: тело в таком костюме или платье не дышит, потеет, и это вызывает значительный дискомфорт при носке.

Маркировка

Любой предмет одежды, который вы присматриваете для ребенка, должен иметь ярлык с указанием изготовителя, состава ткани и требованиями по уходу. Не стоит покупать костюм или брюки, если на ярлыке указано, что для них допускается исключительно химчистка.

Размер

Как бы ни хотелось сэкономить, не стоит покупать школьную форму на вырост. Рубашки, брюки, пиджаки должны подходить ребенку по размеру. Слишком свободная одежда выглядит нелепо и быстро изнашивается. С другой стороны, ничего хорошего не сулит и тесная одежда: она сковывает свободу движений, затрудняет дыхание, вызывает дискомфорт.

Предпочтения ребенка

Очень важно при выборе школьной формы поинтересоваться вкусами и предпочтениями самого ребенка, узнать, какие варианты ему больше нравятся.