После ухода Лукашенко Белоруссия повернется на Запад

28.07.2020, 17:23, Разное

Белоруссия становится все ближе к своим европейским соседям. Эггерт отметил, что жители Гродно, находящегося на западе республики, считают гораздо более близкой себе Польшу, чем центральную Белоруссию и тем более Россию.

Республика все больше привязывается к восточным территориям Евросоюза, уверен Эггерт. Конечно, считает журналист, полностью связи с восточным соседом белорусы не порвут, но отношение к Москве будет меняться.

Сейчас тема Белоруссии как наследницы Великого княжества Литовского популярна по большей части в националистических кругах. После ухода Лукашенко она станет доминирующей в образовании и умах большинства белорусов, а Польша и Литва будут это поощрять, прогнозирует Эггерт.

При этом он напомнил, что Минск участвует в программе Восточного партнерства ЕС. Но всеми ее преимуществами, например, безвизовым режимом с Европой, пока не пользуется, добавил журналист. “Белорусам будет нелегко, стране придется упорно меняться не одно десятилетие”, – написал журналист в своей колонке на портале “Сноб”.

Змагар – это белорусский "свядомый" националист, свято верящий, что главным прародителем нынешней Республики Беларусь (РБ) является Великое Княжество Литовское . На фундаменте этой истории (точнее, некоторых ее эпизодов) и построено ярое антироссийское мировоззрение змагара

— Турза-Мурза (@kinzamurza) December 21, 2018

Эпоха Александра Лукашенко в истории Белоруссии может закончиться 9 августа. В этот день в стране пройдут очередные президентские выборы. Батька намерен продлить свою власть еще на пять лет.

Оппозиция намерена этого не допустить. Многие из противников Александра Лукашенко объединились вокруг фигуры Светланы Тихановской – самого популярного конкурента президента. В случае победы она обещает провести новые, честные выборы через шесть месяцев.