Екатерина Вилкова показала подросших детей от Ильи Любимова

28.07.2020, 17:23, Разное

36-летняя артистка вот уже девять лет состоит в браке с

актером Ильей Любимовым, которого многие знают по роли в теленовелле “Не родись

красивой”. Пара воспитывает двоих отпрысков.

В феврале 2012 года Екатерина Вилкова подарила супругу дочь

Павлу. В апреле 2014 года у знаменитостей родился сын, которого назвали Петр.

Пока Павла и Петр были маленькими, знаменитые родители скрывал и их лица от

поклонников. Между тем сейчас, когда они подросли, с удовольствием делятся их

снимками.

В личном микроблоге актриса опубликовала трогательный кадр.

Она запечатлена с наследниками. Дети нежно обнимают родительницу. Судя по

всему, фото сделано где-то за городом. Видимо, Павла и Петр отдыхали на даче. Екатерина

Вилкова призналась, что очень скучала по крохам.

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Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka) 28 Июл 2020 в 1:24 PDT

“Яблочки от вишенки!!! (здесь и далее орфография и

пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Такие взрослые уже 😍”, “Какие

же красивые 😻”, “Уточка с утятами 😂🥺❤”,

“По таким зайка скучать можно вечно 🖤,а лучше не скучать а видеть

постоянно ❤️❤️❤️”, “Какие же вы милые 😍 Зайки 😍

Такие солнечные 😍”, “Чужие дети быстро растут 🙈😍”, – отреагировали на публикацию

поклонники Екатерины Вилковой.

Добавим, что на днях звезда отечественных сериалов побывала

в Санкт-Петербурге. В Северной столице Екатерина Вилкова встретилась с

коллегой по цеху Ольгой Ломоносовой. Судя по соцсетям, знаменитости отлично провели время.