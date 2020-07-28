 

Екатерина Вилкова показала подросших детей от Ильи Любимова

28.07.2020, 17:23, Разное

36-летняя артистка вот уже девять лет состоит в браке с
актером Ильей Любимовым, которого многие знают по роли в теленовелле “Не родись
красивой”. Пара воспитывает двоих отпрысков.

В феврале 2012 года Екатерина Вилкова подарила супругу дочь
Павлу. В апреле 2014 года у знаменитостей родился сын, которого назвали Петр.

Пока Павла и Петр были маленькими, знаменитые родители скрывал и их лица от
поклонников. Между тем сейчас, когда они подросли, с удовольствием делятся их
снимками.

В личном микроблоге актриса опубликовала трогательный кадр.
Она запечатлена с наследниками. Дети нежно обнимают родительницу. Судя по
всему, фото сделано где-то за городом. Видимо, Павла и Петр отдыхали на даче. Екатерина
Вилкова призналась, что очень скучала по крохам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka) 28 Июл 2020 в 1:24 PDT

“Яблочки от вишенки!!! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Такие взрослые уже 😍”, “Какие
же красивые 😻”, “Уточка с утятами 😂🥺❤”,
“По таким зайка скучать можно вечно 🖤,а лучше не скучать а видеть
постоянно ❤️❤️❤️”, “Какие же вы милые 😍 Зайки 😍
Такие солнечные 😍”, “Чужие дети быстро растут 🙈😍”, – отреагировали на публикацию
поклонники Екатерины Вилковой.

Добавим, что на днях звезда отечественных сериалов побывала
в Санкт-Петербурге. В Северной столице Екатерина Вилкова встретилась с
коллегой по цеху Ольгой Ломоносовой. Судя по соцсетям, знаменитости отлично провели время.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным

07.07 / Мнение: Этот день настал

09.07 / Режим закрытых границ

28.07 / Наши руки становятся все длиннее

03.07 / “Ради вечного Путина”

08.07 / В Госдуме предложили ввести в УК статью о нарушении территориальной целостности

20.07 / Гигантские китайские моллюски захватили Волгу

21.07 / Шесть городов России начнут полеты по международным направлениям

26.06 / Мнение: Имидж: Роса и Облако

27.06 / Мнение: О надёжном способе полностью удовлетворить негра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска