 

Опрос: «Пьяная погань» не впечатлила

28.07.2020, 17:22, Разное

«Левада-центр» опубликовал результаты всероссийского телефонного опроса о протестах в Хабаровском крае, проведенном 24-25 июля.

83% опрошенных знают о протестах. При этом 26% внимательно следят за тем, как развиваются события, а 57% «что-то слышали об этом».

На вопрос об отношении к протестующим, заданный тем, кто слышал о шествиях и митингах в Хабаровском крае, 45% ответили «скорее положительно», 26% – «нейтрально, безразлично», 17% – «скорее отрицательно, негативно», 11% – затруднились с ответом.

Можно сказать, что телевизор с задачей замалчивания и шельмования участников протеста в Хабаровском крае не справился. Не впечатлила зрителей соловьевская «пьяная погань», или часть граждан вообще выключила телевизор и «внимательно следит» за событиями на Дальнем Востоке в интернете. По телевизору это невозможно: там либо замалчивание, либо оскорбления.

«Россия – великая страна, поэтому нас в ней не замечают», – было написано на одном из плакатов, который несли в Хабаровске протестующие. Это, разумеется, про кремлевское начальство. Опрос «Левада-центр» показывает, что граждане России о протестах знают, и немалое число людей их поддерживает.

СерпомПо





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