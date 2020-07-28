Цена на золото приблизилась во вторник к 2000 долларов за унцию

28.07.2020, 17:18, Новости дня

Мировые рынки во вторник начали компенсировать зафиксированные ранее потери, демонстрируя, что инвесторы оправляются от потрясения, вызванного очередным обострением в отношениях между США и Китаем.

Токийский индекс Nikkei закрылся снижением на 0,2 процента, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6 процента, а шанхайский Composite – на 0,7 процента.

Австралийский S&P/ASX опустился на 0,3 процента, сеульский KOSPI прибавил 1,7 процента, а тайваньский TSEC в процентном отношении практически не изменился. Мумбайский Sensex во второй половине дня поднялся на 1,3 процента.

Лондонский индекс FTSE и франкфуртский DAX прибавили по 0,4 процента, а парижский CAC-40 в процентном отношении почти не изменился.

Цена на золото, в начале дня приблизившаяся к отметке 2 000 долларов за унцию, теперь составляет 1 926,30 доллара за унцию.

Американская сырая нефть опустилась на 0,6 процента до 41,34 доллара за баррель, а эталонная Brent потеряла 0,1 процента и торгуется по 43,35 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы в преддверии открытия торгов демонстрируют негативную тенденцию.