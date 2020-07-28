 

Цена на золото приблизилась во вторник к 2000 долларов за унцию

28.07.2020, 17:18, Новости дня

Мировые рынки во вторник начали компенсировать зафиксированные ранее потери, демонстрируя, что инвесторы оправляются от потрясения, вызванного очередным обострением в отношениях между США и Китаем.

Токийский индекс Nikkei закрылся снижением на 0,2 процента, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6 процента, а шанхайский Composite – на 0,7 процента.

Австралийский S&P/ASX опустился на 0,3 процента, сеульский KOSPI прибавил 1,7 процента, а тайваньский TSEC в процентном отношении практически не изменился. Мумбайский Sensex во второй половине дня поднялся на 1,3 процента.

Лондонский индекс FTSE и франкфуртский DAX прибавили по 0,4 процента, а парижский CAC-40 в процентном отношении почти не изменился.

Цена на золото, в начале дня приблизившаяся к отметке 2 000 долларов за унцию, теперь составляет 1 926,30 доллара за унцию.

Американская сырая нефть опустилась на 0,6 процента до 41,34 доллара за баррель, а эталонная Brent потеряла 0,1 процента и торгуется по 43,35 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы в преддверии открытия торгов демонстрируют негативную тенденцию.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Представлен новый метод для терапии тяжелых заболеваний

02.07 / Общество: Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

22.07 / Байден призывает уделять больше внимания исламу в американских школах

02.07 / Сын экс-сенатора Галлямова получил реальный срок за наезд на полицейского в Москве

17.07 / В Минздраве рассказали, когда Евросоюз откроет границы для Украины

09.07 / Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 62 человек

21.07 / Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

24.07 / Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички 100 тыс. рублей

28.06 / Пушков назвал «патентованной ложью» обвинения в адрес РФ по Афганистану

27.06 / ВАДА ответило на угрозу США прекратить финансирование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска