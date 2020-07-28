 

Экс-руководителю Коми Гайзеру предъявили новое обвинение

28.07.2020, 17:16, Новости дня

Экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру предъявили обвинение в окончательной редакции в организации превышения полномочий с ущербом в 8,7 млн рублей, информирует Следственный комитет России.

«По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы Республики Коми, с 2013 по 2014 год дал главе городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поручение Гайзер давал в интересах компании своего знакомого, отмечает СК.

«В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей», – уточнили в ведомстве.

Обвинение экс-главе региона предъявлено по статье «Организация превышения должностных полномочий».

Напомним, в июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы признал Гайзера виновным в получении взяток, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Согласно приговору, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму.





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