«Турецкие авиалинии» возобновят полеты в Петербург со 2 августа

28.07.2020, 17:16, Новости дня

Авиакомпания Turkish Airlines со 2 августа возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Турцию, сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В сообщении уточняется, что из Пулково в Стамбул можно будет улететь со 2 августа, в Анталью – с 10 августа.

«Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться с 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы авиакомпании.

По данным пресс-службы, рейсы по этим направлениям будут осуществляться пять раз в неделю – в Стамбул по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Для перелетов планируется использовать комфортабельные воздушные суда Airbus A321, A330 и Boeing 737.

Российская авиакомпания Azur air уже открыла продажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Турцию, сообщила представитель компании.

Azur air с 10 августа запускает рейсы в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Билеты на регулярные направления из Санкт-Петербурга в Бодрум и Даламан и из Ростова-на-Дону в Бодрум, Даламан и Анталью уже доступны на сайте авиакомпании», – сказала представитель компании.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.