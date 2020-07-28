Названа дата боя Нурмагомедова и Гейджи

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28.07.2020, 17:08, Новости дня

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов проведет бой с американцем Джастином Гейджи в октябре 2020 года, дату боя подтвердил президент UFC Дана Уайт.

Уайт сообщил CNN, что бой состоится 24 октября.

Гендиректор Dominance MMA Management Али Абдельазиз, представляющий Нурмагомедова, также подтвердил телеканалу, что бой состоится.

В мае Гейджи победил в бою с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в легком весе UFC.

Напомним, в начале июля отец Нурмагомедова Абдулманап скончался от коронавируса.

4 июля Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане.

Соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова сыну российского тренера выразили президент России Владимир Путин, американский актер Жан-Клод ван Дамм и ирландский боец UFC Конор Макгрегор.





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