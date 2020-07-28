Песни Бузовой в сауне признали незаконными

28.07.2020, 17:08, Новости дня

Апелляционный суд оставил без изменения решение по иску компании «Арчер мьюзик продакшнс», продюсирующей Ольгу Бузову, взыскать с владельца оздоровительного комплекса «Праздник» 348 тыс. рублей за незаконное использование фонограмм в музыкальном автомате сауны.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу владельца оздоровительного комплекса индивидуального предпринимателя Георгия Аронова на принятое в ноябре решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу, передает РИА «Новости».

Как установил суд, ответчик без лицензионного договора использовал песни Бузовой «Улететь», «Люди не верили», «Привыкаю», копируя музыкальные произведения в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса «Праздник».

Согласно материалам дела, суд не согласился с доводом ответчика о том, что видеозапись из сауны, где на заднем плане слышны песни Бузовой, не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик «доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения».

Как отметил суд в решении, именно в помещении ответчика был установлен музыкальный автомат, при этом вход в сауну один и иных арендаторов на территории оздоровительного комплекса нет.

В январе Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram.

Напомним, в 2019 году украинская певица Оля Полякова обвинила Бузову в плагиате и заявила, что российская исполнительница в своем клипе на песню «#Лайкер» скопировала ее ролик «Королева ночи».