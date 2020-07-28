В РФ вывели сорт арбуза со вкусом сладкого лайма

28.07.2020, 16:48, Новости дня

В Астраханской области вывели новый сорт арбуза с белой мякотью и вкусом сладкого лайма, сообщил директор селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя» Артем Соколов.

По его словам, селекционеры работали над выведением нового сорта около 15 лет. «Работа эта сложная – много ручных скрещиваний, опыление. В итоге у нас появился очень вкусный результат», – цитирует РИА «Новости» Соколова.

Новый сорт арбузов средним весом до 3 килограммов имеет круглую гладкую форму, желтоватую кору без привычного рисунка и белую мякоть с мелкими темными семечками. «По вкусу он сочный, с кислинкой, напоминающей лайм, только сладкий. В нем высокое содержание сахара», – отметил селекционер.

В настоящее время новый сорт проходит государственное сортоиспытание. Ожидается, что зимой он будет включен в госреестр, после чего предприятие планирует реализовать первую партию семян. На прилавках белые арбузы можно будет увидеть уже летом следующего года.

«Возможности по производству семян у нас практически безграничны. По востребованности пока сказать сложно, но на желтый и оранжевый арбузы спрос в последние два-три года увеличился в десятикратном размере», – отметил Соколов.

В планах у селекционеров вывести арбуз с зеленой мякотью, который дополнит «арбузную радугу». На это может потребоваться еще несколько лет.

В 2018 году заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что ученые-селекционеры вывели сорта, устойчивые к засухе и в целом к неблагоприятным погодным условиям.

В 2016 году научный сотрудник Никитского ботанического сада Сергей Хохлов рассказал газете ВЗГЛЯД о возможности выращивать в РФ такие экзотические фрукты, как киви, фейхоа и инжир. А разработанными в крымском саду маслинами интересуются даже в Греции.