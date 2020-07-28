 

Посол США в Сеуле избавился от оскорблявших корейцев усов

28.07.2020, 16:48, Новости дня

Американский посол в Сеуле Гарри Харрис сбрил усы, из-за которых его критиковали в Южной Корее, при этом смену имиджа он объяснил тем, что так удобнее носить маску.

«Рад, что это сделал. У меня был выбор – или сохранить усы, или ходить в маске. Лето в Сеуле слишком жаркое и влажное, чтобы это совмещать. Инструкции по борьбе с COVID важны, и теперь я человек в маске!» – сообщил Харрис в соцсетях, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что усы Харриса вызвали недовольство граждан Южной Кореи. По этим данным, усы дипломата напомнили жителям страны о временах японского колониального правления.

Отмечалось, что усы американского посла формы «шеврон» напоминали корейским интернет-пользователям о восьми генерал-губернаторах, «железной рукой» правивших этой территорией во времена японского колониализма (1910-1945 годы).

Также граждане Южной Кореи заметили сильное сходство Харриса с маршалом Хасэгавой Есимити, генерал-губернатором полуострова в 1916-1919 годах. Есимити известен благодаря жестокому подавлению восстания за независимость Кореи 1 марта 1919 года. При этом американский дипломат родился в окрестностях Токио в семье американского военного и японки.





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