 

В ВОЗ опровергли сезонность коронавируса: Это одна большая волна

28.07.2020, 16:43, Разное

В ходе недавнего брифинга эксперт рассказала, что люди во многих странах соотносят COVID-19 с временами года, что является грубой ошибкой. На самом деле новый вирус не зависит от теплой или холодной погоды.

Харрис призвала отказаться от употребления в речи сочетания “вторая волна коронавируса”. “Это одна большая волна.
Она будет усиливаться и ослабевать”, – цитирует представителя ВОЗ газета Independent.

Специалист отметила, что сейчас людям необходимо соблюдать правила безопасности и не терять бдительности. В противном случае это может привести к ускорению распространения COVID-19.

Ранее глава организации Тедрос Гебрейесус сообщил об усилении пандемии. За последние две недели число зараженных коронавирусом в мире выросло в два раза. Инфекцию обнаружили более чем у 16 миллионов человек.

По состоянию на 28 июля лидером по количеству больных являются Соединенные Штаты. В стране зарегистрировали 4,4 миллиона случаев. За ними следуют Бразилия и Индия с 2,4 и 1,5 миллиона инфицированных соответственно.

Россия находится на четвертом месте. Коронавирус подхватили 823 тысячи жителей страны. Массовая вакцинация от COVID-19 в стране начнется не раньше 2021 года, сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев.





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