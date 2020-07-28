 

Мнение: Когда можно бить полицейских?

28.07.2020, 16:38, Разное

Когда увидел это видео из Сочи, искренне возмутился: нельзя бить полицейских. Удивился и нерешительности напарника , который стреляет из автомата в воздух, но ничего не предпринимает, чтобы задержать негодяев, напавших на человека в форме…

Но когда смотрел видеозапись, удивился полицейскому с автоматом, еще до того, как он открыл огонь…  Мелькнула мысль, неужели в Сочи так тревожно, что полиция уже вооружена автоматами?

Но выяснилось, что нападение на полицейского и стрельба – это что-то типа розыгрыша, устроенного аниматорами для гостей вечеринки…

Если бы видеозапись не попала в соцсети, никто бы и не узнал о постановочной стрельбе и нападении… Но после обнародования видеозаписи, сочинские настоящие полицейские задержали организатора вечеринки и пятерых аниматоров. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК), на двух аниматоров уже составлены протоколы о незаконном ношении полицейской формы (ст.17.12 КоАП).

Если бы нападение и стрельба произошли на сцене театра или в киностудии, не было бы и проблем. В кино и театре бить полицейских можно, если это прописано в сценарии…

А вот бить полицейского в условиях приближенных к реальным, когда участники вечеринки даже не догадывались, что это аниматоры – это однозначно преступление. И наказывать за подобные преступления надо, как за нападения на настоящих полицейских… Чтобы другим альтернативно креативным неповадно было.

Или я не прав?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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