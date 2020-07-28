YouTube заблокировал аккаунты канала «Царьград» и общества Малофеева «Двухглавый орел»

28.07.2020, 16:35, Разное

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства».

Представители канала настаивают, что не получали никаких уведомлений от сервиса о готовящейся блокировке и ее причинах, и намерены оспорить решение в суде. Согласно данным SocialBlade, за день до блокировки у канала было 1,06 млн подписчиков.

Вместе с этим был заблокирован и ютьюб-канал общества «Двухглавый орел», председателем которого является основатель «Царьграда» бизнесмен Константин Малофеев. «Заблокировано за нарушение правил сообщества», — говорится в уведомлении сервиса.

Появившийся в 2015 году канал «Царьград» позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал», с конца 2017 года они прекратили вещание и полностью перешли в онлайн. Тогда же, осенью 2017 года Малофеев создал и «Двухглавого орла», которое определил как «общество развития русского исторического просвещения»; своей целью оно ставит пропаганду монархизма и истории дореволюционной России. Сам Малофеев из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США и Канады.