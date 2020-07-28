 

YouTube заблокировал аккаунты канала «Царьград» и общества Малофеева «Двухглавый орел»

28.07.2020, 16:35, Разное

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства».

Представители канала настаивают, что не получали никаких уведомлений от сервиса о готовящейся блокировке и ее причинах, и намерены оспорить решение в суде. Согласно данным SocialBlade, за день до блокировки у канала было 1,06 млн подписчиков.

Вместе с этим был заблокирован и ютьюб-канал общества «Двухглавый орел», председателем которого является основатель «Царьграда» бизнесмен Константин Малофеев. «Заблокировано за нарушение правил сообщества», — говорится в уведомлении сервиса.

Появившийся в 2015 году канал «Царьград» позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал», с конца 2017 года они прекратили вещание и полностью перешли в онлайн. Тогда же, осенью 2017 года Малофеев создал и «Двухглавого орла», которое определил как «общество развития русского исторического просвещения»; своей целью оно ставит пропаганду монархизма и истории дореволюционной России. Сам Малофеев из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США и Канады.

Источник: Новая газета





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Россия отмывает деньги в Женеве через МОГО?

29.06 / Максим Виторган показал фото в постели с двумя женщинами

18.07 / В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

21.07 / Личное: Почему они боятся развода?

01.07 / Личное: Больно Гарику

07.07 / Личное: Москвички, не давайте на первом свидании!

13.07 / Financial Post: Канадская налоговая служба (CRA) ужесточит проверки владельцев недвижимости в США

28.06 / Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

01.07 / «Время просто такое…»

30.06 / Лечение рака мочевого пузыря в клиниках Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска