 

Российский ученый оценил опасность магнитных бурь

28.07.2020, 16:30, Новости дня

Магнитные бури не представляют опасности для человека и не влияют на его здоровье, сообщил профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского Научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики», – рассказал Воробьев телеканалу «Звезда».

Воробьев отметил, что публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.

В свою очередь заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН Сергей Кузин сообщил, что активность Солнца низкая и значимых магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается.

«Значимых магнитных бурь не ожидается: активность Солнца низкая, выбросов и вспышек не было. Бурь не ожидается», – цитирует  РИА «Новости» Кузина.

По данным сайта института, на котором публикуются прогнозы магнитных бурь, магнитосфера Земли в ближайшие дни спокойная. Вероятность магнитной бури или магнитного шторма не превышает 1%.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала как вести себя во время магнитной бури.

Напомним, в 2019 году замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. ак. Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев рассказывал, что сильная солнечная буря может привести к массовым отключениям электричества, связи и систем водоснабжения на Земле и серьезным авариям космических аппаратов.





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