 

В Нижнем Новгороде завели дело на «простившего» попытку изнасилования следователя

28.07.2020, 16:30, Новости дня

Уголовное дело возбудили против уже бывшего следователя из Нижнего Новгорода, сообщили в региональном СК. Шесть лет назад он отказался начинать расследование против мужчины после попытки изнасилования, которого в этом году задержали за убийство.

«24 июля 2020 года незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту покушения на изнасилование, совершенного в 2013 году, отменено. В тот же день следователь, вынесший незаконное процессуальное решение, из органов Следственного комитета уволен», – передается сообщение на сайте регионального ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», которая предполагает до десяти лет лишения свободы.

«В настоящее время у подозреваемого проведены обыски и выемки документов. В ходе расследованию уголовного дела будет проверена вся работа бывшего следователя и принятые им решение», – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что три сотрудника полиции из Улан-Удэ задержаны по подозрению в избиении несовершеннолетнего во время допроса.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Невероятно: физики измерили сдвиг 40-килограммового зеркала квантовым шумом

07.07 / Симоньян призвала объяснить суть обвинений в адрес Сафронова

28.06 / Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 80%

10.07 / Xiaomi выпустит флагманский смартфон на чипе Snapdragon 865 Plus

21.07 / Появился новый вид мошенничества в интернете с помощью сериалов Netflix

14.07 / Американский F-16 Viper разбился при посадке в Нью-Мексико

10.07 / В КГБ Белоруссии заявили о наличии доказательств по делу Бабарико

28.06 / Поклонская прокомментировала случившееся с Собчак

01.07 / Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими»

24.06 / В Харьковской горсовет вызвали полицию, потому что часть депутатов находилась в зале без масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска