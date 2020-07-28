Грызлов раскрыл роль Кучмы в урегулировании конфликта на Украине

28.07.2020, 16:30, Новости дня

Бывший президент Украины Леонид Кучма, работая в Контактной группе по урегулированию конфликта на Украине, сдерживал киевскую «партию войны» и помогал избежать эскалации в Донбассе, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.

«Политический опыт и личный авторитет Леонида Кучмы были одними из тех факторов, которые сдерживали активность киевской «партии войны» и в ряде случаев помогли избежать эскалации обстановки в Донбассе. Когда после смены власти на Украине Леонид Кучма вернулся в состав контактной группы, это было позитивно воспринято представителями Донецка и Луганска», – цитирует Грызлова РИА «Новости».

Он отметил, что подпись Кучмы значится под минскими соглашениями, а инфраструктура переговоров между Киевом и Донбассом проводилась и развивалась при непосредственном участии бывшего президента страны.

«Понятно, что позиции Леонида Кучмы и представителей Донбасса в контактной группе не были одинаковыми. Но Леонид Данилович, в отличие от некоторых других украинских политиков, хорошо понимал всю опасность киевских военных авантюр и не был сторонником срыва переговоров», – подчеркнул Грызлов.

Он добавил, что соблюдение Киевом режима прекращения огня – важное условие для новых шагов по разрешению кризиса.

«Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по Минским договоренностям, выполнялись. Безусловно, этот процесс далеко не завершен, особенно в части реализации политического блока. Но меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе – последнее на данный момент решение Контактной группы, принятое при участии Леонида Кучмы – это важный шаг в правильном направлении. Если киевская сторона будет соблюдать режим прекращения огня, это послужит важным дополнительным условием для новых шагов по разрешению кризиса на Украине», – отметил Грызлов.

Во вторник Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Кучма просил снять его с должности. 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и руководителя офиса президента Андрея Ермака по статье «Госизмена».