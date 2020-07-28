 

Судзиловская впервые за долгое время показала подросшего сына: Похож на маму

28.07.2020, 16:23, Разное

Это лето для россиян оказалось невыездным. Отдых на заграничных курортах не могут себе позволить даже многие знаменитости. Поэтому приходится путешествовать только по России.

Самые популярные места в этом году – Краснодарский край и Республика Крым. А вот актриса Олеся Судзиловская вспомнила, что можно прекрасно отдохнуть и на Алтае.

В этот регион 46-летняя звезда российского кино отправилась на этой неделе, взяв с собой самых близких. За последние несколько дней Олеся поделилась десятками фотографий. “Абсолютно новый вид отдыха для меня”, – отмечала актриса.

Среди множества снимков поклонники могли увидеть кадр, на котором запечатлен старший сын актрисы, 11-летний Артем. Они очень давно не видели мальчика, поэтому удивились, как он похож на маму, особенно – улыбкой.

А вот лицо своего младшего сына Майка Судзиловская пока не показывает. Наследник родился всего четыре года назад.

Напомним, Олеся Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Супруги вместе больше десяти лет. Вероятно, мужчина доверяет своей избраннице, ведь он позволяет ей публиковать весьма откровенные фотографии. Например, недавно актриса предстала перед поклонниками в бикини.





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