HBO создает сериал о первой вакцине от коронавируса

28.07.2020, 16:23, Разное

Работа над картиной вот-вот начнется. Уже назначен

ответственный за проект – им стал

американский режиссер и продюсер Адам МакКей. Он известен работами в таких

лентах как: “Власть” и “Игра на

понижение”. МакКей – лауреат премий “Оскар”, BAFTA и “Эмми”.

Сериал расскажет о глобальной гонке, в которой участвуют частные

лица, огромные компании и даже целые государства. Члены своеобразного состязания надеются первыми создать вакцину от COVID-19. Картина обратит

внимание на проблемы науки, политики, безопасности и доступности лекарств.

Над мини-сериалом будет работать продюсер Тодд

Шульман, а также автор оригинальной истории Брендан Боррел. Журналист назначен

исполнительным продюсером шоу.

На данный момент сценарий картины находится в разработке. О

дате премьеры ленты говорить еще очень рано.

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Публикация от Tudo sobre filmes & séries ���� (@tudosobrefilmesseries) 27 Июл 2020 в 6:45 PDT

Как писали “Дни.ру”, в начале июня из видеотеки HBO Max изъяли двухсерийную мелодраму “Унесенные ветром” 1939 года. Картину

убрали из-за протестов против расизма в США. Руководство сервиса обещало позже

вернуть фильм в каталог. К ленте добавят пометки о том, что в ней высказываются

расистские убеждения, и они являются неправильными.